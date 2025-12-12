Москвичей предупредили о снегопаде вечером 12 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопад ожидается в столице вечером в пятницу, 12 декабря. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В 18:00 у нас, действительно, пойдут осадки в виде снега. Пока что идет дождь. Но вот уже в Твери, откуда у нас идет поток, идет снег. Там температура уже понизилась", – рассказала эксперт.

Ранее синоптик Роман Вильфанд указывал, что на данный момент говорить о появлении в городе устойчивого снежного покрова сложно, так как все прогнозы погоды вычисляются с помощью физико-математического моделирования. Тем не менее он предупредил о "двузначных отрицательных температурах ночью".

В связи с прогнозируемым похолоданием в Москве скорректировали работу системы отопления. Работы контролируют диспетчерские службы ПАО "МОЭК".