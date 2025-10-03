Ювелир Збойков: оригинальное украшение никогда не будут продавать с большой скидкой

Фото: 123RF/adrianhancu

При покупке ювелирного изделия не стоит вестись на большие скидки, украшение может оказаться поддельным. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал исполнительный директор Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Владимир Збойков.

Хоть маркетплейсы часто и предлагают огромные скидки, никто не продает ювелирные украшения дешевле текущего курса золота и серебра, отметил эксперт.

"То есть банально мы берем текущий курс золота, умножаем на 0,585, то есть 585-я проба, и если получается дешевле, чем текущий курс золота, то это явно что-то не то", – сказал Збойков.

Ювелир также посоветовал не приобретать украшения в подворотне.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский рассказал о схеме мошенничества с поддельными бриллиантами. Злоумышленники получают сертификат на настоящий бриллиант, а в ювелирное изделие вставляют поддельный либо натуральный со средними характеристиками. Такое украшение они продают в 3–5 раз дороже настоящей стоимости.