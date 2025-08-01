В РСТ рассказали, в каких случаях нужно декларировать украшения при въезде в РФ

Незадекларированные драгоценности могут грозить серьезными проблемами при поездках за границу, предупредили эксперты. Как избежать проблем на таможне – в материале Москвы 24.

Основания для декларации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ювелирные украшения входят в перечень товаров личного пользования, которые подлежат декларированию при въезде на территорию РФ. Согласно правилам Федеральной таможенной службы (ФТС), прохождение процедуры необходимо, когда их вес и стоимость превышают следующие ограничения:



50 килограммов и 10 тысяч евро при авиаперевозке;

25 килограммов и 500 евро при перевозке наземным и водным транспортом.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов в беседе с Москвой 24 объяснил, что речь идет прежде всего о новых товарах, приобретенных за рубежом для личного пользования.





Георгий Мохов вице-президент РСТ При этом конкретное украшение или их набор не должны превышать указанных лимитов. Эти ограничения касаются всех в совокупности приобретенных и перемещаемых через границу товаров для личного пользования.

При декларации украшений во время возвращения в Россию необходимо пройти через красный коридор (он предназначен для тех, кто везет с собой подлежащие декларированию товары. – Прим. ред.), предъявить предметы и предоставить чеки или другие документы, подтверждающие факт их приобретения и реальную стоимость, указал Мохов. Также он напомнил, что, если товары, в том числе ювелирные, превышают указанные ФТС лимиты, придется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм.

Правила вывоза из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России нет ограничений по стоимости и весу украшений, которые можно вывезти из страны. Этот вопрос регулируется уже теми государствами, в которые направляются туристы, объяснил Георгий Мохов.

"При этом декларировать дорогие украшения даже в этом случае рекомендуется, чтобы не возникло проблем с их ввозом обратно", – указал эксперт.





Георгий Мохов вице-президент РСТ Декларацией мы подтверждаем факт владения вещами. Также она освобождает от уплаты пошлины: личных вещей она не касается, даже если они превышают установленные лимиты.

Для фиксации факта вывоза украшений стоит обратиться в таможенную службу в аэропорту, заполнить декларацию и предоставить чеки о покупке предметов или другие документы, подтверждающие владение, указал вице-президент РСТ.

Незаконный ввоз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При возвращении в Россию незадекларированные украшения будут вызывать подозрения у представителей таможенной службы. Особенно если их вес и стоимость превышают лимиты, а внешне они выглядят как новые. По словам Георгия Мохова, без подтверждающих факт владения документов такие изделия будут считаться незаконно ввезенными товарами.

"В некоторых случаях туристы могут получить просто предупреждение. Здесь все будет на усмотрение инспектора", – рассказал специалист.



он предназначен для тех, у кого нет товаров для декларации. – Прим. ред. ), а у него нашли одно украшение, стоимость которого превышает лимит. Таможенники могут решить, что человек не подумал или не знал, и просто отправить в красный коридор для прохождения необходимых процедур.

Георгий Мохов вице-президент РСТ К примеру, путешественник пошел в зеленый коридор (), а у него нашли одно украшение, стоимость которого превышает лимит. Таможенники могут решить, что человек не подумал или не знал, и просто отправить в красный коридор для прохождения необходимых процедур.

При этом, если инспекторы заподозрят путешественника в попытке умышленного незаконного ввоза товаров, последствия будут куда серьезнее, рассказал в беседе с Москвой 24 юрист Илья Русяев.

"Нарушение правил декларирования, например, попытка не указать в декларации дорогостоящие украшения или неверно отобразить их стоимость, может повлечь штраф в размере от половины до трехкратной стоимости предмета. Дополнительно возможно изъятие самих драгоценностей в пользу государства", – рассказал специалист.

При этом уклонение от уплаты пошлин за ювелирные украшения, стоимость которых превышает 1 миллион рублей, а также изделий с признаками культурной ценности (к примеру, антиквариат), может расцениваться как контрабанда. В таком случае нарушителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет, заключил юрист.

