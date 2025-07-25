Юрист Шалоносов рассказал, когда положена компенсация за задержку багажа

Российские пассажиры авиакомпании Turkish Airlines остались без багажа после возвращения из Турции, сообщили СМИ. Какую компенсацию смогут получить путешественники в подобных ситуациях – в материале Москвы 24.
Недолет
Сотни россиян, вернувшихся из Турции рейсами авиакомпании Turkish Airlines, не могут получить свой багаж. По словам очевидцев, у стоек утери багажа (Lost&Found) собирались очереди туристов, желающих заполнить заявление о пропаже чемоданов.
В частности, такая ситуация произошла с рейсами, которые прилетели в аэропорт Внуково. Россиянка Мария Павлова рассказала телеканалу Москва 24, что сотрудники сразу по прилете предупредили пассажиров, что быстро получить чемоданы не получится.
Еще одна туристка Дарья Копиевская поделилась в беседе с телеканалом, что багаж ее рейса доставили в столицу спустя более чем 14 часов после возвращения в столицу.
С такими же проблемами столкнулись туристы, возвращавшиеся из Турции в аэропорт Пулково. В пресс-службе авиагавани сообщили 23 июля, что с 20-го числа пассажиры подали порядка 350 заявлений на поиск более чем 500 единиц багажа. В официальном сообщении Turkish Airlines объяснили ситуацию вопросами безопасности.
"В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов часть багажа не была загружена на борт вашего рейса. <...> Мы прилагаем все усилия для скорейшей доставки вашего багажа. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в сообщении.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов объяснил участившиеся случаи утери багажа с вводимыми временными ограничениями в аэропортах РФ. При таком режиме лайнеры вынуждены в зависимости от ситуации разворачиваться, нарезать круги или менять курс на запасной аэродром, объяснил он.
"Это в чистом виде вопрос безопасности полетов и необходимого запаса топлива. Особенно в случае узкофюзеляжных самолетов предпочтение отдается именно топливу", – процитировала Мохова пресс-служба РСТ.
Компенсация положена?
Согласно действующим в РФ федеральным авиационным правилам, российские авиакомпании должны доставлять пассажиров и багаж в пункт назначения одним рейсом. Иностранных перевозчиков эти порядки не касаются, рассказал Москве 24 исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"Но даже для российских авиакомпаний в случае форс-мажора допускается доставка чемоданов ближайшим возможным рейсом. Ситуация с периодическим закрытием воздушного пространства действительно является таковой", – заявил эксперт.
Если же чемоданы задержались по прибытии на курорт, клиентам должны возместить стоимость расходов на период их ожидания, отметил в беседе с Москвой 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов.
"Путешественники могут купить предметы личной гигиены, одежду и прочие вещи первой необходимости. Конечно, ноутбуки и другая техника туда не входят. Далее авиакомпания возместит каждую покупку, однако по рыночной стоимости", – пояснил юрист.
Если же чемоданы задерживают по возвращении домой, по закону у авиакомпании есть 21 день, указал Шалоносов.
Если же туристы планируют провозить ценные вещи, к примеру ювелирные украшения, их обязательно нужно задекларировать и застраховать перед сдачей багажа, уточнил юрист. Тогда, кроме компенсации за утерянный чемодан, пострадавший получит и заявленную стоимость утерянных вместе с ним драгоценностей, пояснил юрист.
При утере или задержке багажа туристы обязаны сразу по прилете обратиться на стойку Lost&Found для заполнения документов. Российские авиакомпании по закону обязаны бесплатно доставить чемоданы домой к владельцу, если он пожелает, заключил Шалоносов.