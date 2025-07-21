Глава Минтранса РФ Никитин сообщил об адаптации аэропортов под план "Ковер"

Фото: ТАСС/Кирилл Зыков

Ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предугадать введение плана "Ковер", из-за которого задерживаются и отменяются рейсы, так как это задача военных. Об этом заявил ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть", – сказал глава Минтранса.

По его словам, ведомство будет работать с коллегами из Минобороны и "пытаться что-то сделать".

В свою очередь, авиакомпания "Аэрофлот" из-за периодического введения ограничений в работе аэропорта Шереметьево 20 и 21 июля продолжает корректировать расписание рейсов, сообщила пресс-служба перевозчика.

Пассажиров призвали следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота", информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в авиагавани. Гражданам, у которых отменили перелеты, предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета.

Ограничения вводились в аэропортах Жуковский, Шереметьево, Домодедово и Внуково в связи с атакой вражеских беспилотников. Согласно последним данным, в ночь на 21 июля на подлете к столице сбили 13 БПЛА.

При этом Шереметьево и Внуково принимали и отправляли самолеты по согласованию с соответствующими органами, а Домодедово и Жуковский были полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

Спустя время ограничения были сняты. В пресс-службе Внуково заявили, что сотрудники авиагавани принимают необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время проводится подготовка к вылету задержанных рейсов.