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21 июля, 03:50

Транспорт

Московские аэропорты сняли ограничения на полеты

Фото: depositphotos/Shebeko

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Все указанные аэропорты вновь принимают на посадку и отправляют авиарейсы в штатном режиме. Кореняко напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Меры безопасности объявлялись в московских аэропортах в ночь на 21 июля в связи с отражением очередной атаки вражеских беспилотников. По последним данным, за ночь было ликвидировано девять дронов на подлете к Москве.

Шереметьево и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами, а Домодедово и Жуковский были полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.

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