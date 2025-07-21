21 июля, 03:50Транспорт
Московские аэропорты сняли ограничения на полеты
Фото: depositphotos/Shebeko
Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Все указанные аэропорты вновь принимают на посадку и отправляют авиарейсы в штатном режиме. Кореняко напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Меры безопасности объявлялись в московских аэропортах в ночь на 21 июля в связи с отражением очередной атаки вражеских беспилотников. По последним данным, за ночь было ликвидировано девять дронов на подлете к Москве.
Шереметьево и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами, а Домодедово и Жуковский были полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.
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