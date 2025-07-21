Московские аэропорты сняли ограничения на полеты

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Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Все указанные аэропорты вновь принимают на посадку и отправляют авиарейсы в штатном режиме. Кореняко напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Меры безопасности объявлялись в московских аэропортах в ночь на 21 июля в связи с отражением очередной атаки вражеских беспилотников. По последним данным, за ночь было ликвидировано девять дронов на подлете к Москве.

Шереметьево и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами, а Домодедово и Жуковский были полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.