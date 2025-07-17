Кабмин направит более 6 млрд руб аэропортам в центральных и южных регионах РФ

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Российское правительство дополнительно направил более 6 миллиардов рублей аэропортам в центральных и южных регионах страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что авиагаваням, которые приостановили обслуживание гражданских рейсов, уже направили около 27 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов.

"Ну и прежде всего средства были направлены на оплату труда и сохранение коллективов, финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе Краснодара, Анапы, Белгорода и Симферополя", – цитирует Мишустина ТАСС.

Благодаря дополнительному финансированию сохраняется работоспособность аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, когда изменятся полетные условия, пояснил премьер.

Работа воздушных гаваней на юге страны, включая Крым, начнется, как только появится соответствующая возможность, сказал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он объяснил, что в этом вопросе важным аспектом является обеспечение безопасности перелетов и пассажиров. Оценка восстановления работы крымского аэропорта – прерогатива Минтранса и других ведомств.

