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01 июля, 07:30

Транспорт

Прямое авиасообщение между Россией и Доминиканой может вернуться в октябре

Прямое авиасообщение между Россией и Доминиканой может вернуться в октябре

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Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой. Как сообщили в министерстве транспорта, первые рейсы могут стартовать уже в конце октября. Направление вновь открывается после перерыва, связанного с антироссийскими санкциями, из-за которых авиасообщение было приостановлено в 2023 году.

До введения ограничений Доминикана стабильно входила в число самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. Пассажиропоток между двумя странами превышал 400 тысяч человек в год. Прямые рейсы выполнялись по девяти маршрутам, в том числе на крупнейшие курорты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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