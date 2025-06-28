Собянин: более 30 тысяч жителей получили быстрый доступ к метро

Благодаря изменениям в работе наземного транспорта, более 30 тысяч москвичей получили быстрый и удобный путь к станциям метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В Куркине полностью обновили автобусную маршрутную сеть – теперь жителям проще добираться до метро, улучшилась связь с соседними районами.

Благодаря новому расписанию поездки в утренний час пик стали быстрее, а часть маршрутов теперь обслуживается чаще. Как отметил мэр Москвы, в столице ведется постоянная работа по развитию наземного транспорта.

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