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28 июня, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: более 30 тысяч жителей получили быстрый доступ к метро

Собянин: более 30 тысяч жителей получили быстрый доступ к метро

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Благодаря изменениям в работе наземного транспорта, более 30 тысяч москвичей получили быстрый и удобный путь к станциям метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В Куркине полностью обновили автобусную маршрутную сеть – теперь жителям проще добираться до метро, улучшилась связь с соседними районами.

Благодаря новому расписанию поездки в утренний час пик стали быстрее, а часть маршрутов теперь обслуживается чаще. Как отметил мэр Москвы, в столице ведется постоянная работа по развитию наземного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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