Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 11:45

Мэр Москвы

Собянин: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Собянин: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Собянин: москвичи проголосовали за создание парка на месте монорельса

Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице

Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июня

Собянин: чугунные львы усадьбы Кузьминки вернутся на свои места в этом году

Собянин рассказал, какой будет новая школа в Марьиной Роще

Собянин рассказал, какой будет новая школа в Марьиной Роще

Собянин: в Москве облегчили процедуру получения социальной поддержки

Собянин рассказал, как социальное казначейство сделало соцподдержку доступнее

Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Выпускница школы № 1514 Надежда Яшмолкина получила высший балл по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. В течение года девушка побеждала в шести профильных олимпиадах, а также участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиеобществогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика