Собянин: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Выпускница школы № 1514 Надежда Яшмолкина получила высший балл по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. В течение года девушка побеждала в шести профильных олимпиадах, а также участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.