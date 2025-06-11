Мэр Москвы рассказал, как жители столицы участвуют в благоустройстве города

В Москве реализовано уже свыше трех тысяч предложений, которые жители столицы оставили на платформе "Город идей". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Инициативы москвичей помогают формировать комфортную городскую среду.

Собянин отметил, что жители активно участвуют в жизни города через платформы "Город идей", "Активный гражданин", "Наш город" и "Электронный дом". По инициативе жителей были благоустроены стадион "Пионер" в Гагаринском районе и двор на улице Высоковольтной в Отрадном.

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