Сергей Собянин рассказал, как работает флагманский центр НИИ Склифосовского

За два года работы флагманского центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского помощь получили почти 120 тысяч пациентов. Врачи провели более 17 тысяч операций, включая сложные гибридные вмешательства. Центр, открытый при поддержке Сергея Собянина, оснащен современным оборудованием и рассчитан на прием до 200 экстренных пациентов в день.

Мэр подчеркнул, что флагманский центр вывел качество медицинской помощи в столице на новый уровень. Благодаря новым алгоритмам 70% пациентов получают диагноз в течение двух часов. Центр также оснащен вертолетной площадкой для оперативной доставки больных и круглосуточной психологической поддержкой для пациентов и их родственников.

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