Путин поздравил женщин России с 8 Марта

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем 8 марта. Видеообращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

В своей речи он отметил, что в России этот праздник традиционно встречают с особым теплом и искренностью.

Путин подчеркнул, что в этот день мужчины стремятся выразить любовь, признательность и уважение своим мамам, женам, бабушкам, дочерям, сестрам, подругам и коллегам. Он отметил, что женщины ценятся за их заботу о семье и успехи в профессиональной деятельности, где они выполняют сложные задачи.

Президент добавил, что женщины сочетают в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряя своей красотой и очарованием. По его словам, именно женщины вдохновляют мужчин на благородные поступки, стремление к достижениям и становлению настоящими защитниками семьи, дома и Родины.

Глава государства назвал рождение новой жизни самым главным чудом, подвластным женщинам. Он отметил, что чуткость и щедрость материнского сердца, а также тепло материнской любви преображают и украшают мир. Президент заявил, что быть матерью – это огромное счастье, но и непростой труд, и пообещал, что государство будет продолжать поддерживать матерей и многодетные семьи, уделяя их интересам особое внимание.

Особые слова поздравления Путин адресовал женщинам, находящимся в зоне специальной военной операции. Он отметил, что они выполняют боевые задачи на разных участках – во фронтовых госпиталях и на передовой – и делают это с честью.Президент также обратился к женщинам, чьи близкие – мужья, отцы, братья, любимые – защищают будущее страны. Он подчеркнул, что их душевное участие, забота, любовь и верность придают сил бойцам, укрепляют их дух и веру в победу.

В заключение Путин пожелал женщинам успехов, здоровья, благополучия и счастья вместе с близкими, подчеркнув, что многое в жизни держится на талантах, энергии, любви и ответственности женщин.

Между тем в преддверии 8 Марта флагманы МФЦ и Центры женского здоровья стали поздравлять посетительниц. Москвичкам дарят мимозы и тюльпаны, а также тематические открытки от Пушкинского музея, вдохновленные известными художниками. На них изображены героини картин с описанием их историй.

Помимо этого, на железнодорожных вокзалах столицы в честь 8 Марта женщинам будут раздавать цветы. В поездах дальнего следования пассажиркам вручат сладкие подарки.