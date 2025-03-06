Цветы и открытки будут дарить женщинам в столичном метро 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь Международного женского дня, 8 Марта, всем пассажиркам столичного метрополитена будут дарить цветы и открытки. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Презенты горожанки смогут получить на 15 стойках "Живое общение", расположенных на станциях "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии. Также раздача будет организована на "Александровском саду" Филевской линии, "Курской", "Киевской", "Павелецкой", "Белорусской" и "Парке культуры" Кольцевой линии.

Еще подарки будут ждать на станциях "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, а также на "Хорошёвской" и "ЦСКА" Большой кольцевой и "Чкаловской" Люблинско-Дмитровской линии.

Помимо метро, раздача цветов будет проходить на авто- и речных вокзалах, уточнили в ведомстве.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичные жительницы могут принять участие в праздничной программе.

"Транспортный комплекс столицы регулярно участвует в городских и государственных праздниках по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. <...> Приглашаем отметить Международный женский день на наших площадках", – цитирует вице-мэра телеграм-канал Дептранса.

Например, масштабная программа пройдет на Северном и Южном речных вокзалах. Одновременно с этим в подземке выступят духовые оркестры в рамках проекта "Музыка в метро".

Более того, Дептранс подготовил тематические эфиры и аудиопоздравления, а также пригласил для проведения шоу лауреатов ежегодного Всероссийского фестиваля-конкурса ФССП России "Хрустальные звездочки" и оркестр Центрального округа войск национальной гвардии РФ.

Ранее транспортное ведомство спрогнозировало плотный трафик у цветочных рынков столицы. Накануне Международного женского дня, 7 марта, на дорогах Москвы ожидается увеличение количества автомобилей на 2%. Их число может достичь 2,85 миллиона единиц.

В связи с этим Дептранс рекомендовал водителям планировать поездки, использовать альтернативные маршруты либо заказывать подарки и цветы заранее через сервисы доставки.

