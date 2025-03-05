Дептранс прогнозирует плотный трафик у цветочных рынков столицы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Накануне Международного женского дня, 7 марта, на дорогах Москвы ожидается увеличение количества автомобилей на 2%. Их число может достичь 2,85 миллиона единиц, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом в период с 5 по 6 марта машин в городе прогнозируется около 2,75–2,8 миллиона в сутки. Причиной станет большое количество покупателей вблизи цветочных рынков, магазинов и торговых центров.

В связи с этим Дептранс рекомендовал водителям планировать поездки, использовать альтернативные маршруты либо заказывать подарки и цветы заранее через сервисы доставки.

"Обстановку на дорогах будет контролировать Ситуационный центр ЦОДД. Мы продолжаем делать движение в городе удобнее и безопаснее по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – привели слова Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.

В день самого праздника на всех улицах столицы можно будет парковаться бесплатно. Льгота также распространится на парковки с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также на зоны динамического тарифа. Тем не менее автостоянки со шлагбаумом останутся 8 марта платными.

Вместе с тем в преддверии Международного женского дня ожидается подорожание некоторых видов цветов. Сильнее всего в цене поднимутся тюльпаны, что связано не только с повышенным спросом, но и с неурожаем в Голландии, откуда их привозят. Также заметно подорожают розы – примерно на 18%.

