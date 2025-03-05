Столицу украсили праздничными плакатами к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты украсили столицу праздничными плакатами к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова передает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Праздничные плакаты размещены почти на 100 афишных стендах. Кроме того, к 8 Марта были подготовлены поздравительные видеооткрытки, которые будут продемонстрированы на 350 цифровых билбордах, экранах остановок и медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице, уточнил Бирюков.

Украшена к Международному женскому дню и станция "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Там появилось более 400 алых роз разного размера. При этом красный цвет был выбран не случайно – он контрастирует с белым сводом станции, благодаря чему создается праздничная атмосфера.

В школах вместо звонков в преддверии 8 Марта включают песни. Школьники слышат фрагменты произведений "Песенка мамонтенка", "Мама – первое слово", "Из чего же…", "Наши мамы", "Дарите женщинам цветы", "Солнечный круг" и других.

