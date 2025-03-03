Песни начали звучать вместо звонков в российских школах в преддверии 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Песни начали включать в российских школах вместо звонков в преддверии 8 Марта. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпросвещения РФ.

"Проект Минпросвещения РФ "Мелодии вместо звонков" в первый месяц весны посвящен Международному женскому дню. В марте школьные звонки заменили мелодии добрых песен о самых любимых", – отметило ведомство.

Вместо звонков школьники слышат фрагменты произведений "Песенка мамонтенка", "Мама – первое слово", "Из чего же…", "Наши мамы", "Дарите женщинам цветы", "Солнечный круг" и других.

Ведомство реализует проект "Музыка вместо звонков" совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Его запустили в ноябре прошлого года.

Тогда вместо звонков в школах звучали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой, в декабре – музыка из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского, а в январе – фрагменты песен Международного детского центра "Артек".

Между тем Московская служба занятости населения в преддверии Международного женского дня, 8 Марта, пригласила жительниц города на бесплатные мероприятия в центры "Моя работа" и "Моя карьера". Гостей ожидают встречи с работодателями, тренинги по личностному развитию и формированию своего бренда, деловые игры и многое другое.

