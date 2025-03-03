Московская служба занятости подготовила спецпрограмму в честь 8 марта

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Московская служба занятости населения в преддверии Международного женского дня, 8 марта, приглашает жительниц города на бесплатные мероприятия в центры "Моя работа" и "Моя карьера". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гостей ожидают встречи с работодателями, тренинги по личностному развитию и формированию своего бренда, деловые игры и многое другое.

Московская служба занятости предлагает различные мероприятия и реализует комплексные программы, которые помогают женщинам развиваться профессионально, раскрывать свой потенциал и повышать уровень квалификации и компетенций, отметил первый замглавы службы и центра "Профессии будущего" Роман Никитин.

"Центры "Моя работа" и "Моя карьера" проведут для посетительниц встречи, которые подарят им атмосферу праздника и позволят окунуться в мир красоты, творчества и вдохновения. Участницы узнают все об открытии своего дела, научатся грамотно презентовать себя, познакомятся с экспертами из разных сфер бизнеса, определят свои сильные стороны и многое другое", – добавил он.

Программа начнется 6 марта. В этот день с 09:30 до 17:00 в центре "Моя работа" (улица Шаболовка, дом 48) пройдет бизнес-девичник для желающих начать свое дело. Участие в нем бесплатное, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.

Первый блок "Вдохновение" будет начинаться с мотивационной сессии, благодаря которой участницы смогут решить свои внутренние конфликты и определить личные цели. Затем они узнают все о буднях предпринимателя и поиске энергии и вдохновения на специальных тренингах.

Второй блок "Польза" посвящен деловой составляющей: гости на встречах будут разбирать различные аспекты совмещения работы и материнства, а также изучат тему построения успешного бизнеса по созданию уютных интерьеров. Также речь пойдет о востребованной профессии бизнес-ассистента и товарном знаке.

Третий блок "Игропрактики" будет включать в себя две деловые игры – "К предназначению за 48 шагов" и "Проактиватор внутренних ресурсов". Кроме того, запланированы индивидуальные консультации по обучению, бизнесу и трудоустройству. Гости смогут посетить выставку проектов самозанятых "Мастер и мастерица" и стилизованную фотозону.

Программа мероприятий продолжится на фестивале "Территория женщин", который состоится 7 марта с 11:00 до 18:00 в центре "Моя карьера" (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1). Жительницы Москвы также могут бесплатно в нем поучаствовать, пройдя предварительную регистрацию.

Фестиваль начнется с игры "Личный бренд", которая подойдет для желающих развить навык самопрезентации, определить свои сильные стороны и разработать стратегию своего личного бренда.

Помимо этого, в программе будет мастер-класс по красоте и здоровью волос, на котором все желающие смогут пройти диагностику состояния волос, получить рекомендации по уходу и созданию неповторимого образа. На музыкальном выступлении женского коллектива "МамсХор" гости услышат известные песни в новом звучании и смогут присоединиться к команде вокалисток.

Отмечается, что участницам мероприятия также предложат проверить свои знания на квизе, присоединиться к праздничной лотерее с призами, погрузиться в мир ароматов на аромавечеринке и раскрыть потенциал на игре "PROяви". Кроме того, там будут работать тематическая фотозона и ярмарка товаров ручной работы.

Сергей Собянин сообщал, что центр "Моя работа" на улице Шаболовке уже четыре года помогает жителям столицы стать предпринимателями и успешно вести бизнес. Сотрудники центра оказывают комплексную поддержку начиная от поиска идеи и создания бизнес-плана, заканчивая юридическими и налоговыми консультациями.

В прошлом году в Москве была проведена комплексная экспертиза воздействия 77 нормативных правовых актов на экономику столицы. По результатам этой оценки были внесены изменения, которые позволят бизнесу и городу ежегодно экономить около 500 миллионов рублей.