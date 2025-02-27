Россиянам напомнили о переносе выходного дня с 8 марта

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Международный женский день в 2025 году выпадает на субботу, однако сокращенной рабочей недели из-за праздника не будет. 8 марта перенесут на 13 июня для продления отдыха в честь Дня России, сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

"Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако, согласно постановлению правительства "О переносе выходных дней в 2025 году", этот день переносится на пятницу, 13 июня", – уточняется в сообщении.

В ведомстве объяснили, что 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому его сократят на час. Следующая сокращенная неделя будет в майские праздники, на которые выпадают выходные с 1-го по 4-е число и с 8 по 11 мая.

В начале года председатель кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому были утверждены праздничные и выходные дни в 2025 году. Выходные в связи с празднованием Дня России выпадут на период с 12 по 15 июня, а в День народного единства – с 2 по 4 ноября. Кроме того, россияне, как и в 2024 году, смогут отдохнуть 31 декабря.

