Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому были утверждены праздничные и выходные дни в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Так, в честь Дня защитника Отечества россияне смогут отдохнуть не только в воскресенье, 23 февраля, но и в субботу, 22-го числа. Международный женский день выпадет тоже на субботу и воскресенье – 8 и 9 марта.

Отдохнуть в честь праздника Весны и Труда граждане России смогут в период с 1 по 4 мая, а годовщину Победы в Великой Отечественной войне россияне будут отмечать с 8 по 11 мая.

Выходные в связи с празднованием Дня России выпадут на период с 12 по 15 июня, а в День народного единства – с 2 по 4 ноября. Кроме того, россияне, как и в 2024 году, смогут отдохнуть 31 декабря.

В кабмине объяснили, что 4 и 5 января выпали на выходные дни, поэтому праздничные дни были перенесены на 2 мая и 31 декабря. Также были перенесены нерабочие дни: с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг); с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница); с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).

При этом первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году, так как продлится всего два дня, 9 и 10 января.

Длинный отдых во время новогодних праздников, по мнению эксперта в сфере управления персоналом Екатерины Зеленковой, позволяет перезагрузиться после активной и напряженной работы в четвертом квартале предыдущего года. Таким образом, как она утверждает, сотрудники возвращаются на работу более мотивированными и готовыми к новым вызовам.

