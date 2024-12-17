Минтруд РФ ответил, могут ли регионы сделать 28 декабря выходным днем

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Регионы РФ имеют право самостоятельно сделать 28 декабря 2024 года нерабочим днем, который будет распространяться на работников организаций, находящихся на территориях данных субъектов и финансируемых из их бюджетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Дмитрия Платыгина.

Так в ведомстве ответили на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова, который предлагал сделать субботу, 28 декабря, выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года.

В Минтруде добавили, что работодатели в регионах, не представляющие бюджетные организации, также могут предоставить допоплачиваемый отдых 28 декабря своим работникам с учетом финансовых возможностей. Данная позиция подготовлена с учетом мнения Минфина и Минэкономразвития, подчеркнули в ведомстве.

Шестидневка, которая продлится с 23 по 28 декабря, позволит сотрудникам отдыхать в понедельник, 30-го числа. При этом в текущем году рабочий день в субботу не будет сокращенным, так как его перенесли с полноценного понедельника. Однако в каждой отдельной компании руководители формально или неформально будут определять фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки.

Идею о сокращении рабочего дня в предпраздничную субботу прокомментировал и глава Минтруда РФ Антон Котяков. Он напомнил, что у россиян будет три выходных дня перед новогодними праздниками, и подчеркнул, что "работать-то все-таки надо".