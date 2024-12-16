Психолог Кичаев: шестидневку в конце года поможет пережить визуализация отдыха

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Отработать последнюю шестидневную рабочую неделю в 2024 году могут помочь визуализация и аффирмации, рассказал в беседе с Life.ru психолог Александр Кичаев.

Некоторым будет проще преодолеть предпраздничные рабочие будни с помощью повторения таких фраз, как "прорвемся" и "еще немного", "еще чуть-чуть", отметил специалист. Другие люди поддержат себя, визуализируя результат, к которому они смогут прийти, преодолев трудности. Кому-то будет полезно думать о том, как он сможет заслуженно отдохнуть во время праздничных выходных дней. По словам психолога, все эти способы одинаково хорошо помогут завершить рабочие дела в уходящем году.

"Визуализация, аффирмация, мотивация – вот они нас и смогут правильно вывести из этого года и включить в Новый год, где нам предстоит очень хорошо отдохнуть, расслабиться, набраться сил, мыслей и желания жить дальше", – отметил эксперт.

Он также напомнил о феномене "второго дыхания". По словам специалиста, человек реагирует так на те или иные ситуации в тех случаях, когда в его психике заложена установка на преодоление. Зачастую она есть у всех, однако не каждому удается объяснить себе необходимость в растрате определенных психологических ресурсов.

Шестидневка, которая продлится с 23 по 28 декабря, позволит сотрудникам отдыхать в понедельник, 30-го числа. При этом в текущем году рабочий день в субботу не будет сокращенным, так как его перенесли с полноценного понедельника. Однако в каждой отдельной компании руководители формально или неформально будут определять фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки.

Идею о сокращении рабочего дня в предпраздничную субботу прокомментировал и глава Минтруда РФ Антон Котяков. Он напомнил, что у россиян будет три выходных дня перед новогодними праздниками, и подчеркнул, что "работать-то все-таки надо".

