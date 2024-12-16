Минтруд РФ высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря

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Глава Минтруда РФ Антон Котяков прокомментировал идею сократить рабочий день в субботу, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание, что у россиян будет три выходных дня перед новогодними праздниками – 29, 30 и 31 декабря.

"Работать-то все-таки надо", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что в текущем году рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, так как его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Однако в каждой отдельной компании руководители формально или неформально будут определять фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки.

При этом в конце 2024 года россиян ждет шестидневка, которая продлится с 23 по 28 декабря. Благодаря этому сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30-го числа.

Сами новогодние праздники продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.