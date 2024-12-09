Директор КРОС Дударев: рабочий день 28 декабря не будет сокращенным

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Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, так как его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Об этом сообщил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

"Это сделано, очевидно, чтобы не разрывать череду праздничных новогодних выходных", – приводит РИА Новости слова Дударева.

Вместе с тем эксперт добавил, что в каждой отдельной компании руководители формально или неформально будут определять фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки.

В конце 2024 года россиян ждет шестидневка: она продлится с 23 по 28 декабря. При этом сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30 декабря.

Между тем новогодние праздники в России продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.

В Госдуме напомнили, что работа во время праздничных дней с 1 по 8 января должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час.

Так, для сотрудников, получающих оклад, будет дополнительная оплата труда. Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки. Даже если рабочая смена приходится лишь частично на праздничный день, повышенная оплата должна распространяться на эти часы.