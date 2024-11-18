Юрист Рыбакова рассказала, как выгодно продлить новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Брать отпуск в декабре более выгодно, чем в январе, рассказала Москве 24 замглавы Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

Ранее стало известно, что почти каждый десятый россиянин хочет взять отпуск, чтобы продлить новогодние выходные. Отмечается, что 7% планируют отдохнуть до 29 декабря, а 2% – после 8 января, отмечается в результатах опроса "Работа.ру".

По словам эксперта, выбирая месяц для отпуска, работник должен определиться, что ему важнее – просто продлить себе праздники или не только отдохнуть, но и получить при этом побольше денег. Если значимым является вопрос оплаты, лучше уходить в отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней. Таковым считается декабрь – в нем 21 трудовой день.



Елена Рыбакова замглавы Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше зарплата за один день. Но если человек будет отдыхать, то отпускные будут выше, поскольку они рассчитываются по среднему заработку.

Отпуск в январе, наоборот, будет менее выгодным из-за небольшого количества рабочих дней.

"Чем меньше рабочих дней в месяце, тем больше зарплата за один рабочий день. Брать в январе отпуск не выгодно, потому что в оплате получится меньше", – указала Рыбакова.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева предупредила, что работодатель может не разрешить сотруднику уйти в оплачиваемый отпуск, если тот решил отдохнуть не по графику. Однако это не касается несовершеннолетних, почетных доноров России, родителей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Эти категории могут уйти в отпуск в любое время вне зависимости от того, что написано в графике, и работодатель не имеет права им отказать.

