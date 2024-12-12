Эксперты рассказали, что брать отпуск перед новогодними праздниками можно

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Работник имеет право взять отпуск перед новогодними праздниками, никаких ограничений и запретов на это нет, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Однако, работник должен помнить о некоторых ограничениях – во многих организациях, как правило, ежегодный отпуск составляется заранее, поэтому выбор даты может быть ограничен именно графиком.

Согласно трудовому законодательству, россиянин имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск после 6 месяцев работы у одного работодателя. Стоит помнить, что если отдых выпал на 29, 30 и 31 декабря, то они включаются в число отпускных дней и оплачиваются. Но те, кто работает 5 дней в неделю, в эти дни и так не будут трудиться из-за переноса выходных.

Взятый отпуск с 1 по 8 января 2025 года не будет оплачиваться, зато отдых продлится после новогодних каникул столько дней, сколько выпало на нерабочие праздничные дни.

Из-за особенностей расчета отпускных сумм и зарплаты выгодность месяцев для отдыха разнится и зависит от числа рабочих дней. Чем их больше в определенном месяце, тем брать отпуск выгоднее, так как день будет дешевле и работнику выгоднее отдохнуть за отпускные, чем работать.

Издание подчеркивает, что в декабре будет 10 выходных и 21 рабочий день, что вполне совпадает со средним числом рабочих дней в месяцах, поэтому на уровне доходов человек вряд ли что-то потеряет.

Однако совсем невыгодно будет брать отпуск в январе, так как там всего 17 рабочих дней, зато рабочий день будет дороже, чем отдых, заключили в СМИ.

По данным юристов, самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году будет июль и октябрь, так как там больше всего рабочих дней. Наименее благоприятными эксперты посчитали не только сентябрь и апрель, но и декабрь, однако даже в этом случае работники не слишком много потеряют.

