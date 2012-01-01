Психолог Михеева назвала лучшие способы справиться со стрессом после отпуска

Справиться со стрессом после выхода на работу помогут несколько действенных способов. О них в программе "Доктор 24" рассказала медицинский психолог Центра ментального здоровья Ольга Михеева.

Подведение итогов и планы

По словам Ольги Михеевой, выход из отпуска может вызвать у человека стресс. Чтобы быстро с ним справиться, нужно знать некоторые правила и хорошо подготовиться.





Ольга Михеева медицинский психолог Центра ментального здоровья В первую очередь важно подвести итоги отпуска. Подумайте, что вам понравилось и хотелось бы повторить, какие моменты запомнились больше всего.

После подведения итогов нужно спланировать новый режим дня. Дело в том, что в отпуске люди поздно ложатся спать и встают, поэтому за неделю до выхода на работу важно начать возвращаться к привычному графику. Это поможет избежать резкого скачка в распорядке дня и облегчит адаптацию.

Выход в офис

Также рекомендуется выходить на работу в середине недели – в среду или четверг. Этот лайфхак поможет сократить количество рабочих дней и даст возможность восстановиться.



Ольга Михеева медицинский психолог Центра ментального здоровья Возьмите с собой на работу что-то приятное и напоминающее о вашем отпуске. Это может быть сувенир, который будет радовать вас в течение дня.

Кроме того, важно помнить о физической активности. При сидячей работе стоит делать перерывы и каждый час выходить на прогулку по коридору. Также можно встать и размяться, чтобы повысить продуктивность и поддержать здоровье.

В случае сильного стресса на работе врач рекомендует дыхательное упражнение "по квадрату". Для этого нужно сделать вдох в течение четырех секунд, задержать воздух на это же время, выдохнуть на счет четыре, а потом снова задержать дыхание. Повторить практику необходимо несколько раз, пока не придет ощущение спокойствия.

Также важно запланировать следующий отпуск. Мысли о предстоящем путешествии повысят продуктивность и помогут легче справиться с текущими задачами, заключила Михеева.