Психолог Михеева назвала лучшие способы справиться со стрессом после отпуска

Справиться со стрессом после выхода на работу помогут несколько действенных способов. О них в программе "Доктор 24" рассказала медицинский психолог Центра ментального здоровья Ольга Михеева.
Подведение итогов и планы
По словам Ольги Михеевой, выход из отпуска может вызвать у человека стресс. Чтобы быстро с ним справиться, нужно знать некоторые правила и хорошо подготовиться.
После подведения итогов нужно спланировать новый режим дня. Дело в том, что в отпуске люди поздно ложатся спать и встают, поэтому за неделю до выхода на работу важно начать возвращаться к привычному графику. Это поможет избежать резкого скачка в распорядке дня и облегчит адаптацию.
Выход в офис
Также рекомендуется выходить на работу в середине недели – в среду или четверг. Этот лайфхак поможет сократить количество рабочих дней и даст возможность восстановиться.
Кроме того, важно помнить о физической активности. При сидячей работе стоит делать перерывы и каждый час выходить на прогулку по коридору. Также можно встать и размяться, чтобы повысить продуктивность и поддержать здоровье.
В случае сильного стресса на работе врач рекомендует дыхательное упражнение "по квадрату". Для этого нужно сделать вдох в течение четырех секунд, задержать воздух на это же время, выдохнуть на счет четыре, а потом снова задержать дыхание. Повторить практику необходимо несколько раз, пока не придет ощущение спокойствия.
Также важно запланировать следующий отпуск. Мысли о предстоящем путешествии повысят продуктивность и помогут легче справиться с текущими задачами, заключила Михеева.