Сомнолог Завалко назвала способ выйти из состояния сонного паралича

В России растет число обращений с жалобами на сонный паралич, сообщают СМИ. В материале Москвы 24 вместе с экспертом разбираемся, опасно ли это состояние и у кого оно может возникнуть.

Что такое сонный паралич?

Число обращений к сомнологам с жалобами на сонный паралич выросло на 30% в этом году, сообщил телеграм-канал Shot. По данным СМИ, подобная картина в России наблюдается последние несколько лет. Среди основных причин – последствия коронавируса, стресс и ожирение.

Как рассказала Москве 24 невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых Ирина Завалко, сонный паралич – это состояние, когда люди не могут пошевелиться при пробуждении.



Ирина Завалко невролог-сомнолог Нередко при этом возникают зрительные или слуховые галлюцинации. Наиболее часто это ощущение присутствия кого-то в комнате. Причем этот кто-то часто кажется очень пугающим.

Как объяснила специалист, сонный паралич возникает, если не отключается механизм быстрого, или РЭМ-сна, – когда у человека расслабляются все мышцы. То есть мозг человека уже просыпается, а механизм блокировки мышц еще не отключился.

Почему он возникает?

Сонный паралич входит в классификацию нарушений сна, но не считается заболеванием, объяснила Ирина Завалко. По ее словам, это может быть одним из симптомов такого состояния, как нарколепсия (болезнь с повышенной дневной сонливостью).

Помимо прочего, он возникает при недосыпе или тревоге, подчеркнула сомнолог.

"Причем если человек находится в тревожном состоянии, пугается этого сонного паралича, то и выйти из него труднее", – добавила эксперт.

В то же время паралич чаще возникает, когда человек спит на спине, заметила врач, однако специалисты пока не могут найти причин такой взаимосвязи.

Как выйти из сонного паралича?

Сомнолог призвала не бояться состояния: по ее словам, важно помнить, что оно не опасно и со временем пройдет.

"Чтобы выйти из сонного паралича, нужно возвращать себе контроль над движениями. Начать можно с глаз", – сказала она.

Обычно в состоянии сна мышцы, которые двигают глаза, блокируются, не расслабляются, поэтому человек не может открыть веки, но пошевелить глазными яблоками из стороны в сторону возможность есть. А дальше постепенно или сразу вернется контроль над другими мышцами, заключила сомнолог.

При этом обращаться к врачу при появлении сонного паралича не обязательно. По словам Ирины Завалко, помощь специалиста необходима при сопутствующих симптомах: падение мышечного тонуса в ответ на яркие положительные или отрицательные эмоции. Также обратиться к сомнологу нужно, если после пробуждения человек ощущает слабость в руках и ногах, а также проблемы со зрением.