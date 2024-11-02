Сомнолог Лебедева: апноэ и тревожные расстройства влияют на качество сна

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Плохой сон может оказаться симптомом болезней щитовидной железы или депрессии. Об этом рассказала врач-сомнолог, эксперт по сну, терапевт и эндокринолог центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Дарья Лебедева, сообщает "Доктор 24".

По словам врача, одной из частых причин ночных пробуждений является апноэ во сне, то есть храп с остановками дыхания.

"Человек храпит, и в какой-то момент его дыхание задерживается: он молчит 10 секунд или 20. Спустя полторы минуты резко всхрапывает, и дальше все повторяется", – сказала Лебедева, отметив, что обычно этим страдают люди с лишним весом и мужчины с широкой шеей.

В такой ситуации стоит обратиться к сомнологу, так как заболевание может быть причиной инсульта или инфаркта, подчеркнула эксперт.

Также причиной плохого сна может быть гиперфункция щитовидной железы. Как отметила Лебедева, люди с гипертиреозом жалуются на учащенное сердцебиение, давление, ускоренный пульс, тремор и изменение влажности кожи. В таком случае человеку нужно посетить эндокринолога.

Она добавила, что частые ночные пробуждения могут оказаться побочным действием некоторых лекарств. Для решения этой проблемы следует обратиться к врачу для коррекции дозировки или смены препарата.

Кроме того, психические расстройства могут влиять на качество сна. Симптом может оказаться поводом для подозрения на тревогу или депрессию, заключила врач.

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