Эксперт Аванова: для глубокого сна температура в комнате должна быть около 19 градусов

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Для спокойного и качественного сна температура воздуха в спальне должна быть примерно 19 градусов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эксперта Ольгу Аванову.

При этом, по ее словам, важно не только отрегулировать температуру в комнате, но и подготовить комфортные условия для сна. Так, необходимо подобрать себе ортопедический матрас из гипоаллергенных материалов, вроде латекса или пенополиуретана. Также раз в 10 дней стоит менять постельное белье.

Кроме того, необходимо обеспечить себе на время сна тишину и спокойствие в комнате. Например, если шум с улицы не позволяет уснуть, эксперт рекомендует воспользоваться шторами, приглушающими звуки, или берушами.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон. Прогулка помогает внутренним часам человека правильно определять время и регулировать выработку мелатонина – гормона сна. Она также рекомендовала не сидеть за компьютером и в телефоне перед сном.

