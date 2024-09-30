Эндокринолог Павлова: утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прогулки утром под солнцем помогут улучшить ночной сон. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова, передает Pravda.Ru.

Эксперт рассказала об исследованиях Университета Южного Миссисипи, в котором приняли участие 103 человека в возрасте от 18 до 80 лет. Оказалось, что те респонденты, которые проводили первую часть дня на свежем воздухе, говорили, что стали быстрее засыпать ночью. Также их сон был крепче и дольше.

При этом ученые установили, что продолжительность прогулки не влияет на качество сна. Специалисты сделали вывод, что положительное влияние связано исключительно с воздействием солнечного света.

Таким образом, прогулка помогает внутренним часам человека правильно определять время и регулировать выработку мелатонина – гормона сна, объяснила Павлова. Она также рекомендовала не сидеть за компьютером и в телефоне перед сном.

Между тем для здорового и качественного сна необходимо определить его индивидуальную продолжительность и создать оптимальные условия для отдыха, рассказала ранее нутрициолог Ксения Уваровская. Она посоветовала придерживаться режима сна и распределять нагрузку в течение дня. Так, запланировать активные виды спорта и физический труд лучше в первой половине дня, а к вечеру снизить количество физической и умственной активности.

