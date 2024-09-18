Психолог Штуркина: для улучшения сна необходимо создать комфортные условия в спальне

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Ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, избегать кофеина и тяжелой пищи за несколько часов до сна порекомендовала для его улучшения медицинский психолог Центра ментального здоровья Анна Штуркина в беседе с "Доктором 24".

Также эксперт посоветовала ограничить использование гаджетов перед сном, так как синий свет мешает выработке мелатонина. При необходимости можно обратиться к специалистам для индивидуального подхода и диагностики.

Из методов улучшения сна Штуркина выделила светотерапию, которая нормализует биологические часы. Однако процедуры со светом могут повысить уровень энергии в течение дня или улучшить сон – все зависит от времени, когда проводят терапию. Важно помнить о воздействии светотерапии на гормональный фон, особенно серотонин и мелатонин.

Психолог отметила, что рекомендуемая норма сна для взрослых составляет 7–8 часов. При этом важно не только количество, но и качество сна. Некоторые люди могут спать достаточное количество часов, но при этом не чувствовать себя отдохнувшими. Это говорит о нарушениях – частых пробуждениях или нестабильном режиме сна.

Ранее врач-сомнолог Дарья Лебедева поделилась правилами, которые помогут улучшить сон. Она рекомендовала ужинать за 3–4 часа до сна легкими продуктами, соблюдать режим дня, спать норму часов, следить за гигиеной в спальне, а также проверить здоровье на наличие обструктивного апноэ сна или какого-либо расстройства. По ее словам, нарушение этих правил могут вызывать кошмары и негативные сны.