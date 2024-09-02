Сомнолог Лебедева: хронические болезни и прием лекарств вызывают ночные кошмары

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Врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог Центральной клинической больницы управления делами президента РФ Дарья Лебедева рассказала, каких правил следует придерживаться, чтобы улучшить сон, сообщает "Доктор 24".

Эксперт напомнила, что сон состоит из фаз глубокого, поверхностного отдыха и сновидений. Последний этап начинается во второй половине ночи или ближе к утру. По словам врача, некоторые сны бывают негативными и иногда даже мешают жить. К примеру, ночной отдых может прерываться из-за сильного сердцебиения и пробуждения в холодном поту, что становится причиной дневной сонливости и разбитости.

Лебедева объяснила, что кошмары может провоцировать переедание перед ночным отдыхом, особенно жирной и острой пищей. В связи с этим она рекомендует ужинать за 3–4 часа до сна легкими продуктами.

Еще одна причина кошмаров – сбитый режим. Часто из-за него страдают работники со сменным графиком, когда ночной отдых начинается в разное время. Также на сон влияет переизбыток эмоций за день.

На качество ночного отдыха может влиять любая болезнь, особенно во время обострения, продолжила эксперт. Иногда боль отражается в сновидении: может присниться, что кто-то режет человека, когда на самом деле у него болит спина, желудок или другая часть тела.

В некоторых случаях качество сна снижает прием или отмена антидепрессантов, поэтому при подобных симптомах следует обратиться к специалисту, который изменит дозировку лекарства или назначит другое.

Чтобы наладить сон, врач рекомендует соблюдать режим дня, спать свою норму часов, следить за гигиеной в спальне, проверить здоровье на наличие обструктивного апноэ сна или какого-либо расстройства.

Ранее специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина рассказала, как научиться вставать с первым звонком будильника. По ее словам, главное правило здесь – ложиться пораньше, чтобы выровнять цикл. Кроме того, можно придумать бодрящее занятие с утра, которое ни в коем случае нельзя проспать. К примеру, тренировка в фитнес-клубе, отметила Рыбина.

