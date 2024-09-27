Нутрициолог Уваровская: для здорового сна необходимо создать оптимальные условия отдыха

Фото: 123RF/ripiopv

Для здорового и качественного сна необходимо определить его индивидуальную продолжительность и создать оптимальные условия для отдыха, рассказала нутрициолог Ксения Уваровская в беседе с "Газетой.ру".

Она рекомендовала придерживаться режима сна и распределять нагрузку в течение дня. Так, запланировать активные виды спорта и физический труд лучше в первой половине дня, а к вечеру снизить количество физической и умственной активности.

Кроме того, на качество сна влияют условия, которые человек создает для отдыха.

"Температура в спальне должна быть в пределах 15–22 градусов, а относительная влажность воздуха – от 40 до 60%", – посоветовала Уваровская.

Заснуть помогут плотные шторы или маска для сна, а также беруши в случае, если человека беспокоит шум. Утяжеленное одеяло может снизить уровень тревожности и способствовать более глубокому сну, добавила она.

Нутрициолог отметила важность ритуалов отхода ко сну. Расслабляющая музыка, ванна с магниевой солью и аромамаслами, травяной чай с успокаивающим эффектом помогут настроить организм на здоровый сон. Спрей для постельного белья на основе эфирных масел лаванды, ромашки и вербены также будет способствовать быстрому засыпанию.

Кроме того, эксперт порекомендовала за 1–2 часа до сна отказаться от гаджетов, так как устройства с синим спектром излучения подавляют выработку мелатонина.

Нарушения сна, предупредила Уваровская, могут иметь серьезные краткосрочные и долгосрочные последствия для здоровья.

К краткосрочным последствиям специалист отнесла снижение стрессоустойчивости, когнитивных функций, эмоциональные расстройства и расстройства настроения. Из долгосрочных последствий у человека могут наблюдаться гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с весом, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа и онкологические заболевания.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что каша, чай с лимоном, а также кофе и горький шоколад помогут взбодриться перед началом рабочего дня. По его словам, на завтрак лучше есть сложные углеводы, которые будут расщепляться и дадут организму энергию на долгое время. После можно выпить чай с лимоном или кофе с ломтиком горького шоколада.