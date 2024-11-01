Ортопед Терновой назвал параметры идеальной подушки

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Некачественная или неправильно подобранная подушка может спровоцировать аллергию, ухудшить кровоснабжение головы и привести к боли в позвоночнике. Об этом Москве 24 рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

Ранее специалисты Роскачества обнаружили нарушения требований ГОСТa в подушках от крупных производителей. В частности, в них выявили вредителей и превышение показателей токсичности в воде, что может приводить к отравлениям.

Терновой отметил, что в среднем подушку нужно менять каждые два года: за это время в ней накапливаются микроскопические пылевые клещи, выделения которых содержат аллергены.

В свою очередь, один из главных параметров, который необходимо учесть при подборе подушки, – размер. В идеале она должна помещаться в расстоянии от боковой части головы до начала плеча, пояснил врач. Значение имеет и плотность состава: слишком теплый материал приведет к чрезмерному нагреванию головы.



Константин Терновой травматолог-ортопед Подушка не должна быть слишком тонкой и слишком толстой. Если она будет тонкой, то во время сна голова начнет скатываться вправо или влево, если же слишком толстой, шея окажется в согнутом положении, что плохо повлияет на позвоночник и кровоснабжение головы.

Наиболее безопасны подушки из полиуретана и латекса: они гипоаллергенны, обладают эффектом памяти и тем самым поддерживают изгибы шеи, добавила в разговоре с Москвой 24 сомнолог Алена Максимова.

"Но минус в том, что их нельзя стирать для обработки от патогенов, которые там заводятся из-за потовых выделений", – подчеркнула эксперт.

По словам Максимовой, гораздо более дешевый и доступный материал – холлофайбер. Он пригоден для стирки, но слабо держит форму и часто комкуется. Наконец самый традиционный и распространенный вариант – подушки из пуха и перьев, но, покупая их, важно учесть, чтобы производитель был проверенным и сертифицированным.

"Подушку обязательно нужно примерить под себя: для этого лучше прийти в магазин и полежать на каждом экземпляре 10–15 минут, чтобы понять, насколько вам удобно", – резюмировала врач.

Ранее эксперт Ольга Аванова объяснила, как добиться глубокого и спокойного сна. Прежде всего, для этого необходимо обеспечить в комнате комфортные условия: температуру на уровне 19 градусов, а также тишину и спокойствие. Существенно улучшит качество отдыха и правильно подобранный матрас – лучше всего отдать предпочтение гипоаллергенным материалам вроде латекса или пенополиуретана.