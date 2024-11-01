Роскачество выявило пылевых клещей в подушках некоторых производителей

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Роскачество провело исследование качества подушек некоторых производителей, в результате которого в продукции 12 из 15 брендов были обнаружены вредители или пыль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты провели анализ подушек с наполнителем из пуха и пера, оценив их по 57 критериям, связанным с качеством, безопасностью и достоверностью маркировки. Все бренды, кроме одного, были произведены в России.

"Товары 12 торговых марок были с пылью, при этом пять из них, которые произведены по ГОСТу, нарушили требования этого национального стандарта. <…> Во всех подушках с пылью оказались также пылевые клещи", – отметила пресс-служба.

В подушках 5 производителей были обнаружены вредители, а еще в 7 не было обнаружено пылевых клещей, однако они все равно не соответствовали стандарту.

В ходе проверки не было обнаружено отклонений от нормы по показателю токсичности в воздухе. Подушки 8 брендов не соответствовали требованиям технического регламента по показателю токсичности в воде.

"Эти подушки становятся небезопасными при длительном контакте с кожей человека, если они намокли из-за пота, слюны, влажных ладоней или любой другой влаги. Такие подушки могут приводить к аллергическим реакциям и даже отравлениям", – объяснили специалисты Роскачества.

Помимо этого, подушки 6 брендов не соответствовали требованиям по содержанию ацетальдегида в воздушной среде, иногда превышая норму в 4 раза.

Только один бренд указал достоверную информацию о составе наполнителя на этикетке. В остальных случаях производители добавляли пух и перья других птиц, например гусиный вместо утиного, или 100% пуха вместо рубленого пера. Эксперты выявили несоответствия между заявленным и фактическим составом наполнителя, а также проблемы, не регулируемые техническим регламентом, включая чистоту наполнителя.

Ранее Роскачество нашло в детских подгузниках некоторых брендов дрожжи, плесень и проблемы с pH. В исследовании участвовала 21 торговая марка подгузников-трусиков больших размеров (для детей весом до 20 килограммов).

По данным Роскачества, в подгузниках бренда Joonies нашли дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы. Они могли попасть туда на различных этапах производства, при упаковке и хранении. С таким показателем, как pH, зафиксированы нарушения у 19 брендов.