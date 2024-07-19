Роскачество обнаружило плесень в детских подгузниках

Фото: depositphotos/stockveres.gmail.com

Роскачество нашло в детских подгузниках некоторых брендов дрожжи, плесень и проблемы с pH. Об этом РИА Новости сообщили в организации.

В исследовании участвовала 21 торговая марка подгузников-трусиков больших размеров (для детей весом до 20 килограммов): Mepsi, Вella baby happy, Pipitto, Senso, YokoSun, "Солнце и Луна", Fisher-Price, "Каспер", Predo Baby, Lovular, Elibell, "Красная цена", Moony, Huggies, Watashi, Merries, Pampers, "Самокат", Baby Go, Joonies.

По данным Роскачества, в подгузниках бренда Joonies нашли дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы. Они могли попасть туда на различных этапах производства, при упаковке и хранении. При использовании таких подгузников число микроорганизмов может расти и провоцировать воспаление и раздражение. С таким показателем, как pH, зафиксированы нарушения у 19 брендов.

Более того, специалисты оценивали впитываемость подгузников. По ГОСТ подгузник должен впитывать 80 сантиметров кубических влаги менее чем за три секунды. Согласно данным исследования, все марки более чем уложились в этот показатель. Самое долгое впитывание – 1,1 секунды, самое быстрое – 0,18 секунды.

Анализ показал, что большая часть исследованных подгузников не вызывает аллергии и раздражения. Все подгузники не токсичны, в них нет вредных веществ, а содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца не превышает допустимых значений, указали в Роскачестве.

Продукция марки Mepsi соответствовала не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества. В связи с этим продукция компании может претендовать на присвоение российского "Знака качества".

Кроме того, производители марок Senso, Elibell и Joonies уточнили, что начали проводить корректирующие мероприятия.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов анонсировал проверку консервированной фасоли и тунца после заражений ботулизмом в стране. Помимо этого, планируется повторно проверить шаурму. По его словам, исследование шаурмы проводилось недавно, однако результаты оставляют желать лучшего.