Глава Роскачества анонсировал проверку фасоли и тунца из-за ботулизма

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Роскачество оперативно проверит консервированную фасоль и тунца из-за заражений ботулизмом в России, сообщил глава ведомства Максим Протасов в интервью "Газете.ру".

Также планируется повторно проверить шаурму. Протасов напомнил, что исследование шаурмы проводилось совсем недавно, и результаты оставляют желать лучшего.

В связи с этим решено вернуться к этой категории после внесения рестораторами корректив в свою работу и внедрения ими принципов ХАССП (стандарты о принципах пищевой безопасности и точках риска).

Случаи ботулизма выявили у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Также один завозной случай нашли в Санкт-Петербурге.

Всего от ботулизма в 11 регионах России пострадали 415 человек. При этом скончались двое: 21-летний житель Костромы и пациент из Нижегородской области.

Все они отравились салатом с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салатом "С тунцом, фасолью и яблоком", который произвел "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл".

В связи с этим следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их было решено отправить под домашний арест. При этом другого подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – отправили в СИЗО.