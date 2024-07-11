Попова: в РФ изъяли 250 тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм

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В России было изъято 250 тонн продукции, которая могла вызвать массовое заражение ботулизмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Производившее ее предприятие в Балашихе было закрыто навсегда, подчеркнула она в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Глава ведомства также отметила, что, в соответствии с решением Люблинского районного суда, работа сервиса "Кухня на районе" была остановлена на 90 суток.

Заболевание было выявлено у сотен россиян, которые отравились после употребления салата с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" и салата "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". Случаи ботулизма зафиксировали у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Кроме того, один завозной случай обнаружили в Санкт-Петербурге.

В общей сложности от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 415 человек. Также от заболевания скончались двое россиян. Погибли 21-летний житель Костромы и пациент, госпитализированный в Нижегородской области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – заключили под стражу.