"Известия": более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 62,5% образцов готовой еды, заказанной в популярных сервисах доставки Москвы, нашли недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Об этом свидетельствует исследование газеты "Известия".

Журналисты решили изучить продукцию ведущих игроков рынка доставки готовой еды, сделав у них контрольные закупки, и отправив еду на исследование в аккредитованную государственную лабораторию.

В материале уточняется, что при подготовке исследования были проведены консультации со специалистами из Роскачества, "Общественной потребительской инициативы" и Национального союза защиты прав потребителей. Лаборатория, проводившая исследование – Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" (ФГБУ "НЦБРП").

Журналисты сделали заказы у лидеров доставки еды: Level kitchen, Grow food, "Яндекс Лавка", "Самокат", "ВкусВилл", "Перекресток", "Тануки", "Шоколадница". Они отправили в лабораторию по две пробы от каждого бренда. Еда отбиралась как для обычного бизнес-ланча – горячее и салат.

Блюда исследовались на патогенную кишечную палочку E.coli, а также другие бактерии группы кишечной палочки (колиформы), S.aureus (стафилококк), Salmonella (сальмонелла), КМАФАнМ (общее микробное число), а в рыбе проверяли паразитарную чистоту и наличие Listeria (листерий).

Согласно результатам исследования, в 10 из 16 образцов были обнаружены превышения двух показателей – по содержанию бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и по КМАФАнМ (общее микробное число).

"Продукция лишь двух брендов оказалась "чистой". Это "Самокат" и "Перекресток", хотя в некоторых пробах показатели прошли четко по верхней границе нормы", – сообщили журналисты.

Также нарушения не обнаружились в куриных шницелях от "ВкусВилла" и "Шоколадницы".

Глава отдела микробиологических исследований референс-лаборатории ФГБУ "НЦБРП" Елена Гусева заявила, что при проведении исследования был зафиксирован "значительный уровень нарушений" обязательных требований, что означает, что данную продукцию "нельзя допускать к реализации".

Газета направила запросы всем продавцам и производителям еды, участвующим в исследовании. В "Тануки" заявили, что роллы "Филадельфия" и "Калифорния" отправили в лабораторию на повторную проверку, в пресс-службе "Яндекс Лавки" сообщили, что также отправили продукцию в независимую лабораторию и убрали блюда из продажи. По словам представителя компании, никаких патогенных бактерий, включая кишечную палочку, не обнаружили.

В Level Kitchen также отправили аналогичную продукцию на внеочередную проверку в лабораторию. "ВкусВилл" сообщил, что связались с подрядчиком и проводят внутреннее расследование, а представители "Шоколадницы" заявили, что "исследование не было представлено на ознакомление в компанию" и они не могут признать нарушения "установленными объективно".

Производители также утверждают, что не знают, в какой среде находились блюда после доставки и не имеют подтверждения о том, что исследования производились корректно. Журналисты "Известий", в свою очередь, сообщают, что вся еда в сервисах была заказана на адрес лаборатории и передана на исследование сразу после доставки, что зафиксировано в официальных протоколах по каждой пробе.

Ранее ботулизм был выявлен у сотен россиян, которые отравились после употребления салата с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" и салата "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". Случаи ботулизма зафиксировали у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Кроме того, один завозной случай обнаружили в Санкт-Петербурге.

В общей сложности от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 415 человек. Также от заболевания скончались двое россиян. Погибли 21-летний житель Костромы и пациент, госпитализированный в Нижегородской области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – заключили под стражу.