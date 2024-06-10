Около 14 детей отравились на спортивных сборах в Подмосковье

Около 14 детей в возрасте от 7 до 16 лет, которые приехали на спортивные сборы в парк-отель в подмосковной Истре, отравились. Они обратились в больницу Красногорска с жалобами на плохое самочувствие.

У всех диагностировали острую кишечную инфекцию. В результате следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

