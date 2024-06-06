Станции Верхние Котлы и Бирюлево-Товарная МЖД работают штатно после подтопления

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Станции Верхние Котлы и Бирюлево-Товарная Московской железной дороги (МЖД) работают в штатном режиме после подтопления. Об этом сообщается в телеграм-канале магистрали.

Переходы на станциях подтопило около 14:30. В 15:30 подтопления ликвидировали. На движение поездов ситуация не повлияла, добавили в МЖД.

Ранее из-за ливней в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуальным до 00:00 7 июня. До 8 июня в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

В связи с непогодой столичный Дептранс призвал москвичей пользоваться метро. Тем, кто все же решит отправиться в город на личном транспорте, рекомендовали быть осторожными и не парковаться вблизи деревьев.

