Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей призвали пересесть на метро из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В Дептрансе напомнили, что дождь с грозой и сильным ветром продержится в городе до вечера 6 июня. В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательнее за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, водителей предупредили, что лучше не оставлять машину и не стоять вблизи деревьев и шатких конструкций.

Департамент уточнил, что за ситуацией на дорогах следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД.

По данным ряда синоптиков, в Москве до конца дня ожидается ливень, гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать до 20 метров в секунду, а в отдельных районах – град. Как сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, до конца дня может выпасть до 30 миллиметров осадков, что является почти 40% месячной нормы.

Кроме того, Гидрометцентр России ввел оранжевый уровень погодной опасности в Москве до конца 6 июня из-за сильных дождей.

