Синоптик Позднякова: прошедший ливень в Москве стал самым сильным в этом столетии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прошедший ливень на ВДНХ в ночь на 6 июня оказался самым сильным в текущем столетии. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

"Сутки 6 июня уже стали вторыми, самыми дождливыми за всю историю наблюдений в столице. До абсолютного рекорда в 58,2 миллиметра осталось чуть более 5 миллиметров", – сообщила Позднякова и добавила, что такое количество может выпасть на ВДНХ к 21:00.

В беседе с RT синоптик также рассказала, что в течение дня в столичном регионе ожидаются дожди и грозы. По ее словам, могут пройти локальные ливни, местами сильные, не исключен град. В пятницу, 7 июня, погода начнет успокаиваться, атмосферное давление подрастет, сказала она и отметила, что в этот день прогнозируются дожди, гроза и пониженная температура воздуха.

Однако в выходные, 8 и 9 июня, погода будет определять область повышенного атмосферного давления, указала Позднякова. Так, в ночь на 7 июня температура будет в пределах 15–17 градусов, в воскресенье – от 13 до 15 градусов. В то же время дневная температура останется на уровне 23–27 градусов, что на 4–5 градусов выше нормы, заключила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице 6 июня в связи с грозой. По прогнозу синоптиков, гроза ожидается утром, а также в период с 13:00 до 21:00. Предупреждение действует и на территории Подмосковья.