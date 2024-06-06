Ливень и гроза ожидаются в Москве 6 июня

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Москвичей предупредили о прогнозируемых в течение дня дождях и грозах на фоне жаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По прогнозам синоптиков, 6 июня с 13:00 и до конца дня в столице ожидается дождь, гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать до 20 метров в секунду. Кроме того, Росгидромет спрогнозировал в отдельных районах град.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков предупредил, что до конца дня может выпасть до 30 миллиметров осадков – это почти 40% месячной нормы.

Ведомство напомнило водителям о необходимости снижать скорость на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и избегать внезапных маневров. Также в МЧС посоветовали не парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции.

"Будьте внимательны и осторожны! В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что прошедший ливень на ВДНХ в ночь на 6 июня оказался самым сильным в текущем столетии. Она также рассказала, что в течение дня в столичном регионе ожидаются дожди и грозы. По ее словам, могут пройти локальные ливни, местами сильные, не исключен град.

До этого сообщалось, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице 6 июня в связи с грозой. По прогнозу синоптиков, гроза ожидается утром, а также в период с 13:00 до 21:00. Предупреждение действует и на территории Подмосковья.

