Усиление ветра ожидается в Москве в ближайшие часы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Усиление ветра прогнозируется в Москве в ближайшие часы и до конца дня. Его порывы могут составить до 15–17 метров в секунду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В течение дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, ливень, гроза, местами – град", – отмечается в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями столичный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале рекомендовал жителям и гостям Москвы снизить скорость движения транспорта и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев.

Пешеходам, в свою очередь, посоветовали при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра и быть внимательными.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства выпустил предупреждение о жаре, грозе и граде в течение четверга, 6 июня. По прогнозам синоптиков, столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки в 25–27 градусов.

Кроме того, 6 июня в связи с грозой в столице действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение распространяется и на территории Подмосковья.

