Москвичей предупредили о грозе и граде в течение дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей Москвы ожидают жара, гроза и град в течение четверга, 6 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки в 25–27 градусов", – говорится в сообщении.

Комплекс отметил, что в течение дня прогнозируются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град и порывы ветра до 12–15 метров в секунду.

В связи с непогодой москвичей призвали соблюдать осторожность, быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Вместе с тем в четверг, 6 июня, в связи с грозой в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение распространяется и на территории Подмосковья.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что около 69% месячной нормы осадков выпало в Москве вечером в среду, 5 июня. Это составляет почти две трети от нормы дождей. На базовой станции ВДНХ с 21:00 до 03:00 зафиксировали 53 миллиметра осадков.

