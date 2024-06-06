Около 69% месячной нормы осадков выпало в Москве вечером 5 июня

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Около 69% месячной нормы осадков выпало в Москве вечером в среду, 5 июня. Это составляет почти две трети от нормы дождей, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Вечером в среду всего за несколько часов на Москву вылилось около двух третей от июньской нормы дождей", – написал он.

Как отметил синоптик, по предварительной информации, на базовой станции ВДНХ с 21:00 до 03:00 зафиксировали 53 миллиметра осадков.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что меньше чем за час в отдельных районах Восточного и Юго-Восточного административных округов Москвы выпало 20% месячной нормы осадков.

В четверг, 6 июня, в связи с грозой в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение распространяется и на территории Подмосковья.