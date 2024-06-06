06 июня, 14:25Общество
Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливней
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оранжевый уровень опасности ввели в Москве до конца 6 июня из-за сильных дождей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
"Местами сильный ливень, очень сильный дождь. Период предупреждения до 00:00 7 июня", – говорится в сообщении.
При этом в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы до 8 июня.
По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. В связи с чем департамент торговли и услуг призвал столичных рестораторов временно прекратить обслуживание гостей на улице, укрепить конструкции и закрыть зонты.
Как отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, до конца дня может выпасть до 30 миллиметров осадков, что является почти 40% месячной нормы.
В свою очередь, ГУ МЧС России рекомендовало водителям снизить скорость на дорогах, а также увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и избегать внезапных маневров. Также не стоит парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам не следует укрываться под деревьями. Последним также посоветовали обходить шаткие конструкции.
Синоптики спрогнозировали усиление ветра до 15–17 м/с в Москве