Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оранжевый уровень опасности ввели в Москве до конца 6 июня из-за сильных дождей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Местами сильный ливень, очень сильный дождь. Период предупреждения до 00:00 7 июня", – говорится в сообщении.

При этом в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы до 8 июня.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. В связи с чем департамент торговли и услуг призвал столичных рестораторов временно прекратить обслуживание гостей на улице, укрепить конструкции и закрыть зонты.

Как отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, до конца дня может выпасть до 30 миллиметров осадков, что является почти 40% месячной нормы.

В свою очередь, ГУ МЧС России рекомендовало водителям снизить скорость на дорогах, а также увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и избегать внезапных маневров. Также не стоит парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам не следует укрываться под деревьями. Последним также посоветовали обходить шаткие конструкции.

