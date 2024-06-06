Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На улицы Москвы вышли 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты выполняют работу по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости они задействуют откачивающую технику.

В ведомстве напомнили, что непогода сохранится до конца дня. В Москве прогнозируются ливень, гроза, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В связи с этим горожан призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, до конца дня может выпасть до 30 миллиметров осадков, что является почти 40% месячной нормы.

Гидрометцентр России ввел оранжевый уровень погодной опасности в Москве до конца 6 июня из-за сильных дождей. При этом в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы до 8 июня.

На фоне непогоды Дептранс попросил москвичей пересесть на метро. В транспортном ведомстве напомнили, что дождь с грозой и сильным ветром продержится в городе до вечера 6 июня.

Кроме того, департамент торговли и услуг Москвы призвал столичных рестораторов временно прекратить обслуживание гостей на улице, укрепить конструкции и закрыть зонты.

